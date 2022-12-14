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Шахтер будет судиться ФИФА из-за нарушения закона, позволившего легионерам покинуть клуб

Украинский коллектив хочет, чтобы Федерация возместила убытки, вызванные невозможностью нормально продавать иностранных игроков.
Сегодня, 17:47
Шахтер Донецк / Getty Images
Шахтер Донецк / Getty Images

Донецкий Шахтер намерен судиться с ФИФА, передает The Athletic. По мнению "горняков", Федерация нарушила украинское и швейцарское законодательства, а также закон о конкуренции Европейского Союза.

Украинский клуб подал иск на 50 миллионов евро против руководящего органа мирового футбола. Данное дело будет рассматриваться в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Швейцарии на следующей неделе.

Еще в июле Шахтер подал документы в CAS, поскольку он обжаловал решение ФИФА, позволяющее иностранным игрокам в одностороннем порядке приостанавливать свои контракты в Украине, которая пострадала от войны с россией.

Тете
Тете

Спор между сторонами возник после обнародованного 21 июня решения ФИФА, согласно которому иностранные игроки и тренеры имеют право приостановить действие своих трудовых договоров с украинскими клубами до 30 июня 2023 года, если стороны не сумели договориться до 30 июня этого года.

В составе "оранжево-черных" было 14 легионеров. Потоки доходов клуба уже значительно сократились из-за российского вторжения в Украину. Шахтер намеревался продать своих иностранных игроков, чтобы вернуть жизненно важные средства как для покрытия убытков клуба, так и для помощи гуманитарным организациям.

Между тем иностранные клубы прекрасно понимали, что они смогут заполучить игроков бесплатно, если дождутся 1 июля, что, собственно, и произошло.

Фернандо
Фернандо

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По словам генерального директора Шахетра Сергея Палкина, украинский коллектив все еще должен 37 миллионов евро другим клубам, а потому он потребует от ФИФА компенсации, чтобы покрыть все убытки.

"Клубы станут требовать все наши долги, и я не знаю, как вернуть эти долги, если у меня нет возможности продавать игроков. Это самая большая проблема. У меня есть проблема с одним клубом, и я верю, что придут другие".

"Мы все еще открыты для встречи с ФИФА, обсуждения всех проблем и поиска путей вперед. Мы предлагаем создать фонд возмещения для украинских клубов, пострадавших от приостановки контрактов. Потерь очень много, не только у Шахтера, но и у других клубов с такой же историей".

Из 14-ти легионеров, которые находятся в клубе на контракте, Шахтеру пришлось продать Алана Патрика, Маркоса Антонио, Давида Нереса и Фернандо. 

Сразу шесть футболистов воспользовались "правилом ФИФА" и ушли в аренды, приостановив контракты с донецким клубом: Витао, Сиприано, Винисиус Тобиас, Майкон, Тете и Педриньо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фифа война война с россией Шахтер Донецк

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