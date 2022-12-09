Cрна: История Шахтера и де Дзерби не закончена

Директор по футболу донецкого Шахтера Дарио Срна высказался о экс-наставнике "горняков" Роберто де Дзерби.

По словам хорватского функционера, итальянец для него №1 в своем деле.

"Последние девять месяцев были нелегкими из-за войны. Мы так живем восемь лет. Наша сильная сторона - президент, который любит футбол и тратит много денег.

Мне также жаль Роберто де Дзерби. Это было бы удивительное путешествие, которое, я уверен, привело бы нас в полуфинал Лиги чемпионов.

Я работал полгода с де Дзерби. Для меня он номер один. Наша история не закончилась. Сегодня непросто играть в Украине, но мы всегда будем играть и надеяться, что война скоро закончится. Украина должна победить Россию при поддержке всех государств", - цитирует слова Срны Tuttomercatoweb.

В данный момент де Дзерби возглавляет английский Брайтон. "Чайки" идут на 7 месте в турнирной таблице АПЛ.