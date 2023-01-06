Алиева могли выгнать из сборной Украины U-21 на ЧЕ-2006, но за него заступились друзья

В 2006 году молодежная сборная Украины под руководством Алексея Михайличенко отправилась на поля Португалии, чтобы выступить на чемпионате Европы.

Тогда "желто-синие" сумели добраться до финала турнира. Но все могло пойти по другому сценарию из-за инцидента с Александром Алиевым.

Экс-форвард Шахтера Руслан Фомин в интервью для ПРОФУТБОЛ Digital рассказал, как Михайличенко чуть не выгнал Алиева из расположения сборной.

"У Коли Ищенко родился сын. Утром было собрание, Саня Алиев надел очки, бейсболку. Было видно, что ночь удалась. Михайличенко его зовет и говорит: "Саша, а что с тобой такое?" Тот: "Саныч, да все нормально" И в этот момент он ему говорит: "Собирай вещи и поезжай домой". Алиев сказал: "Хорошо", взял сумку и ушел".

"Сидим в автобусе, уже в аэропорт ехать, а он взял сумку и уехал домой. И мы, Ищенко, Милевский, я, Рыбка, начали впрягаться за кента. Ищенко объяснил, что у него родился ребенок, и он выставился. И мы все поддержали, сказали, что сидели всей командой, он не одинбыл".

"Михайличенко спрашивает: "Вы берете ответственность?" Мы сказали "Да" и Михайличенко сказал его позвать. А Алиев потом еще сказал: "Саныч, вы еще в финале будете".

Как всем прекрасно известно, слова Алиева сбылись и сборная Украины дошла до финала, где, к сожалению, разгромно уступила Нидерландам 0:3.