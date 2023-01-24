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Динамо определилось с еще двумя соперниками на тренировочном сборе

Сейчас киевская команда в Турции готовится ко второй части сезона.
Сегодня, 16:42
Динамо сыграет с Лудогорцем и Шкендией / ФК Динамо Киев
Динамо сыграет с Лудогорцем и Шкендией / ФК Динамо Киев

Динамо назвало первых февральских спарринг-партнеров на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", киевская команда достигла договоренности о проведении контрольных матчей с болгарским Лудогорцем и македонской Шкендией. Обе встречи пройдут на поле Mardan Sports Complex и начнутся в 16:00 по киевскому времени.

  • 3 февраля. 16:00. Динамо - Лудогорец
  • 6 февраля. 16:00. Динамо - Шкендия

Также Динамо продолжает переговоры с рядом потенциальных спарринг-партнеров для следующих контрольных матчей.

Напомним, что во вторник, 24 января, Динамо начало игровую программу подготовки ко второй части сезона матчем с венским Рапидом.

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