Динамо - Рапид: видео онлайн-трансляция товарищеского матча

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Во вторник, 24 января, киевское Динамо продолжит готовиться к предстоящему сезону.

Киевляне в рамках подготовки к возобновлению чемпионата Украины проведут свой первый спарринг на зимних сборах. В соперниках у команды Мирчи Луческу - Рапид (Австрия).

Стартовый свисток первой игры прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо - Рапид:

Ранее Бойко сообщил, когда вернется к тренировкам с Динамо после тяжелой травмы.