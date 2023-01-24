Динамо - Рапид: видео онлайн-трансляция товарищеского матча
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Во вторник, 24 января, киевское Динамо продолжит готовиться к предстоящему сезону.
Киевляне в рамках подготовки к возобновлению чемпионата Украины проведут свой первый спарринг на зимних сборах. В соперниках у команды Мирчи Луческу - Рапид (Австрия).
Стартовый свисток первой игры прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо - Рапид:
Ранее Бойко сообщил, когда вернется к тренировкам с Динамо после тяжелой травмы.