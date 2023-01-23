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Бойко сообщил, когда вернется к тренировкам с Динамо после тяжелой травмы

Украинец рассказал о своем состоянии, а также восстановлении.
Сегодня, 16:37
Денис Бойко / ФК Динамо Киев
Денис Бойко / ФК Динамо Киев

Голкипер Динамо Денис Бойко поделился подробностями своего восстановления после разрыва крестов.

По словам украинца, сейчас у него начался второй этап подготовки.

"Начал второй этап обновления и подготовки. Чувствую себя хорошо, очень рад вернуться к работе с командой и увидеть всех ребят. Очень соскучился по ним, ведь три месяца после моей операции мы не виделись. Сейчас очень счастлив вернуться в расположение команды.

Все идет по плану, пошагово. Действительно, 5-7 дней назад я приступил к беговой работе. Тренеры по физической подготовке и наши врачи знают мой план работы, все расписано. Мы планомерно готовимся к тому, чтобы я возобновил тренировки в общей группе и смог полноценно работать с командой".

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Бойко сообщил, что через пару месяцев сможет вернуться в общую группу Динамо.

"Все сводится к 2-3 месяцам восстановления и планомерной подготовки. Наверное, в этот период я уже смогу работать на футбольном поле и общей группе", - отметил Бойко.

Напомним, 34-летний вратарь в текущем сезоне провел 5 матчей за Динамо.

Ранее сообщалось, что киевский клуб объявил о возвращении полузащитника.

Источник: ФК Динамо Киев
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Денис Бойко

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