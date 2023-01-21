iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Динамо объявило о возвращении полузащитника

Украинец будет готовиться к возобновлению УПЛ вместе с киевлянами.
Сегодня, 12:50
Богдан Леднев / ФК Динамо Киев
Богдан Леднев / ФК Динамо Киев

Полузащитник Богдан Леднев продолжит выступать за киевское Динамо.

Пресс-служба киевлян официально сообщила, что 24-летний игрок вернулся в расположение команды после периода аренды в венгерском Фехерваре.

Отмечается, что Леднев отправится на сборы вместе с киевской командой. По итогам процесса подготовки тренерский штаб примет решение о будущем украинце.

Напомним, украинец в Фехерваре провел один год. За это время он провел 23 матча, в которых выполнил четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Динамо вслед за Шахтером убрало русскоязычную версию клубного сайта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Богдан Леднев

Статьи по теме

Фехервар объявил о назначении нового тренера Фехервар объявил о назначении нового тренера
Гол Фаворова принес победу Академии Пушкаша над Фехерваром в дебютном матче Леднева Гол Фаворова принес победу Академии Пушкаша над Фехерваром в дебютном матче Леднева
Леднев дебютирует за Фехервар Леднев дебютирует за Фехервар
Леднев: Переход в Фехервар - отличный способ показать себя Леднев: Переход в Фехервар - отличный способ показать себя
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце стартовал шестой этап Кубка мира
просмотров
Тролинг-война продолжается: Пике ответил на слова из трека Шакиры покупкой Renault
просмотров
Возлюбленная Икарди может получить бан в Инстаграме за случайно показанный сосок
просмотров

Последние новости

Европа15:26
Ройс может покинуть Боруссию после 11 лет в клубе
Биатлон14:55
Биатлон: Херрманн-Вик выиграла гонку пресследования, Джима финишировала в топ-30
Биатлон14:26
Биатлон: онлайн-трансляция гонок преследования среди женщин и мужчин в Антохольц-Антерсельве
Европа14:12
Челси Мудрика намерен усилить еще две позиции
Киберспорт14:05
BLAST Premier Spring Groups: онлайн-трансляция матча NaVi - NiP
НБА13:43
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный сольный проход Шредера возглавил рейтинг
Европа13:32
Мудрик - в запасе на матч против Ливерпуля
Бокс13:23
Непобежденный украинский боксер узнал имя следующего соперника и дату боя
Европа13:00
Ливерпуль - Челси: прогноз на матч чемпионата Англии 21.01.2023
Украина12:50
Динамо объявило о возвращении полузащитника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK