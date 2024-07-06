iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Леднев сообщил, что покидает Днепр-1

Украинский полузащитник попрощался с днепровским клубом.
Вчера, 21:38
Богдан Леднев / СК Днепр-1
Богдан Леднев / СК Днепр-1

Полузащитник Днепра-1 Богдан Леднев покидает днепровскую команду и вскоре сменит клубную прописку.

26-летний футболист попрощался со "спортклубовцами" у себя в Instagram.

Читай также: "Ситуация сложная, но мы надеемся": В Днепре-1 смягчили позицию относительно дальнейших перспектив существования

"Днепряне, вы навсегда в моем сердце. Спасибо каждому за проведенное время вместе", - написал Леднев.

Напомним, что в минувшем сезоне Леднев провел за Днепр-1 29 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола. Интерес к игроку приписывают Карпатам, Кривбассу и Колосу.

Ранее Динамо объявило о подписании полузащитника Днепра-1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Днепр-1 Богдан Леднев

Статьи по теме

Динамо объявило о подписании полузащитника Днепра-1 Динамо объявило о подписании полузащитника Днепра-1
"Ситуация сложная, но мы надеемся": В Днепре-1 смягчили позицию относительно дальнейших перспектив существования "Ситуация сложная, но мы надеемся": В Днепре-1 смягчили позицию относительно дальнейших перспектив существования
"Нужно набраться смелости и констатировать смерть": Директор Днепра-1 шокировал заявлением "Нужно набраться смелости и констатировать смерть": Директор Днепра-1 шокировал заявлением
Хавбек Днепра-1 высказался о жребии Лиги конференций Хавбек Днепра-1 высказался о жребии Лиги конференций
Помочь журналистам

Видео

Видеообзор игры и серии пенальти в матче Англия - Швейцария
Видеообзор игры и серии пенальти в матче Англия - Швейцария

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Евро-2024: Англия прошла в полуфинал, Нидерланды играют с Турцией в четвертьфинале
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:58
Евро-202423:58
Волевая победа над Турцией вывела Нидерланды в полуфинал Евро-2024
Евро-202423:49
Саутгейт - о победе над Швейцарией: Это был наш лучший матч
Бокс23:32
Американский проспект вызвался на поединки с Дэвисом и Ломаченко
Евро-202423:19
На бутылке у Пикфорда было написано, куда пробьет пенальти Аканджи
Украина22:53
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Евро-202422:47
Видеообзор игры и серии пенальти в матче Англия - Швейцария
Европа22:22
Реал впечатлен выступлениями защитника Баварии на международной арене
Евро-202422:18
"Заслуживали большего": Роналду отреагировал на вылет Португалии с Евро-2024
Европа21:56
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Евро-202421:51
Евро-2024: Англия прошла в полуфинал, Нидерланды играют с Турцией в четвертьфинале
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK