Леднев сообщил, что покидает Днепр-1

Полузащитник Днепра-1 Богдан Леднев покидает днепровскую команду и вскоре сменит клубную прописку.

26-летний футболист попрощался со "спортклубовцами" у себя в Instagram.

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"Днепряне, вы навсегда в моем сердце. Спасибо каждому за проведенное время вместе", - написал Леднев.

Напомним, что в минувшем сезоне Леднев провел за Днепр-1 29 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола. Интерес к игроку приписывают Карпатам, Кривбассу и Колосу.

Ранее Динамо объявило о подписании полузащитника Днепра-1.

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