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"Ситуация сложная, но мы надеемся": В Днепре-1 смягчили позицию относительно дальнейших перспектив существования

Днепровский клуб ведет переговоры с потенциальными инвесторами.
Сегодня, 14:35
Днепр-1 / СК Днепр-1
Днепр-1 / СК Днепр-1

Коммерческий директор Днепра-1 Вячеслав Фридман попытался объяснить свои же ваысказывания о возможном исчезновении клуба из-за проблем с финансами.

По его словам, сейчас "спортклубовцы" ведут переговоры с потенциальными инвесторами.

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"Мы не собираемся делать радикальных заявлений. Допуская печальный финал, я говорил о самом плохом варианте, но это не значит, что мы ничего не делаем. Сейчас ведутся переговоры с двумя потенциальными инвесторами.

В качестве домашней арены для еврокубков заявлен стадион в словацком Кошице. Сбор команды в Днепре намечен на 6-7 июля, тренеры планируют учебно-тренировочную программу. Далее команда должна переехать в Ужгород. Ситуация сложная, но мы надеемся на оптимистическое решение", - приводит слова Фридмана ТаТоТаке.

Напомним, что в прошлом сезоне Днепр-1 занял четвертое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

Днепровская команда должна сыграть во втором раунде квалификации Лиги конференций, где ее соперником будет венгерская Академия Пушкаша.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Днепр-1 Украинская Премьер-лига

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