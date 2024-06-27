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"Нужно набраться смелости и констатировать смерть": Директор Днепра-1 шокировал заявлением

Днепровский клуб находится на грани прекращения существования.
Сегодня, 10:48
Днепр-1 / Getty Images
Днепр-1 / Getty Images

Коммерческий директор Днепра-1 Вячеслав Фридман высказался о тяжелой ситуации в клубе.

По его словам, из-за нехватки финансовых средств днепровскому клубу грозит исчезновение.

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"У нас есть средства, но на весь сезон их не хватит. Да, можно пытаться бороться за группу еврокубка, можно продавать остающихся на контракте лидеров, но есть ли смысл биться в агонии?

Легче раздать долги и не мучиться. Закрыть проект солидно - без скандалов и судов, просто из-за отсутствия средств на дальнейшее существование.

Скажем честно: Днепр-1 почти не дышит, нужно набраться смелости и констатировать смерть", - приводит слова Фридмана ТаТоТаке.

Напомним, что в минувшем сезоне Днепр-1 финишировал на четвертом месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

Недавно состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций, по итогам которой днепровской команде в соперники досталась венгерская Академия Пушкаша.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Днепр-1 Украинская Премьер-лига

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