iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Полесье объявило о трансфере лидера Днепра-1

Житомирский клуб заплатил солидную сумму за игрока.
Сегодня, 15:51
Алексей Гуцуляк / ФК Полесье
Алексей Гуцуляк / ФК Полесье

Житомирское Полесье официально объявило о подписании футболиста Днепра-1 Алексея Гуцуляка.

Стороны заключили контракт на два года.

Ранее президент Полесья Геннадий Буткевич сообщал, что сумма трансфера составила 600 тысяч евро.

В составе днепровской команды Гуцуляк провел 76 игр, за которые забил 20 голов и сделал 11 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Шахтер подпишет экзотического легионера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Глава UFC выступил с сенсационным заявлением касаемо карьеры Макгрегора и Джонса Глава UFC выступил с сенсационным заявлением касаемо карьеры Макгрегора и Джонса
Сборная Сербии потеряла лидера команды до конца Евро-2024 Сборная Сербии потеряла лидера команды до конца Евро-2024
Рамос - о возможном переходе в МЛС: США действительно всегда привлекали меня качеством жизни Рамос - о возможном переходе в МЛС: США действительно всегда привлекали меня качеством жизни
Евро-2024: Турция сыграет с Грузией, Португалия с Чехией Евро-2024: Турция сыграет с Грузией, Португалия с Чехией
Помочь журналистам

Видео

Румыния - Украина 3:0 видео голов и обзор матча Евро-2024
Румыния - Украина 3:0 видео голов и обзор матча Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" позорно стартовали на Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Футбол сегодня: Грузия - Турция, Португалия - Чехия
просмотров
Плей-офф НБА: Даллас добыл первую победу над Бостоном
просмотров

Последние новости

ММА17:23
Глава UFC выступил с сенсационным заявлением касаемо карьеры Макгрегора и Джонса
Евро-202417:07
Сборная Сербии потеряла лидера команды до конца Евро-2024
Европа16:52
Рамос - о возможном переходе в МЛС: США действительно всегда привлекали меня качеством жизни
Евро-202416:47
Евро-2024: Турция сыграет с Грузией, Португалия с Чехией
Бокс16:34
Энди Руис оценил поражение Гвоздика в бою против Бенавидеса
Украина16:30
Трансферы УПЛ: Полесье пока самое активное
Бокс16:13
Хан предсказал победителя реванша Усик - Фьюри
Украина15:51
Полесье объявило о трансфере лидера Днепра-1
Европа15:43
Футбол сегодня: Грузия - Турция, Португалия - Чехия
Евро-202415:34
Украинские арбитры обслужат матч чемпионата Европы-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK