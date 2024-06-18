Полесье объявило о трансфере лидера Днепра-1

Житомирское Полесье официально объявило о подписании футболиста Днепра-1 Алексея Гуцуляка.

Стороны заключили контракт на два года.

Ранее президент Полесья Геннадий Буткевич сообщал, что сумма трансфера составила 600 тысяч евро.

В составе днепровской команды Гуцуляк провел 76 игр, за которые забил 20 голов и сделал 11 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Шахтер подпишет экзотического легионера.

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