Полесье объявило о трансфере лидера Днепра-1
Житомирский клуб заплатил солидную сумму за игрока.
Житомирское Полесье официально объявило о подписании футболиста Днепра-1 Алексея Гуцуляка.
Стороны заключили контракт на два года.
Ранее президент Полесья Геннадий Буткевич сообщал, что сумма трансфера составила 600 тысяч евро.
В составе днепровской команды Гуцуляк провел 76 игр, за которые забил 20 голов и сделал 11 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Шахтер подпишет экзотического легионера.
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