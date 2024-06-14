Шахтер подпишет экзотического легионера - источник
"Горняки" усилятся игроком сборной Туниса
Донецкий Шахтер усилит линию защиты необычным легионером.
Как сообщает издание Noussour, "горняки" подпишут 22-летнего тунисца Алаа Грама из Сфаксьена.
Сумма трансфера 2 млн евро + 10% от следующей продажи. Детали контракта неизвестны.
В прошлом сезоне Алаа провел 17 матчей, забив 4 гола. Также он успел сыграть 3 матча за взрослую сборную Туниса.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!