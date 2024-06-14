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Шахтер подпишет экзотического легионера - источник

"Горняки" усилятся игроком сборной Туниса
Вчера, 19:59
Алаа Грам (по центру) / Getty Images
Алаа Грам (по центру) / Getty Images

Донецкий Шахтер усилит линию защиты необычным легионером.

Как сообщает издание Noussour, "горняки" подпишут 22-летнего тунисца Алаа Грама из Сфаксьена. 

Сумма трансфера 2 млн евро + 10% от следующей продажи. Детали контракта неизвестны.

В прошлом сезоне Алаа провел 17 матчей, забив 4 гола. Также он успел сыграть 3 матча за взрослую сборную Туниса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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