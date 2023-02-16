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Динамо объявило о продлении контракта с молодым защитником

Перспективный исполнитель заключил новый договор с киевским клубом.
Сегодня, 13:50
Константин Вивчаренко / ФК Динамо Киев
Константин Вивчаренко / ФК Динамо Киев

Левый защитник Динамо Константин Вивчаренко продлил контракт с киевским клубом.

Условия обновленного соглашения не разглашаются, но, как сообщает официальный сайт "бело-синих", оно является долгосрочным.

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Предыдущий договор 20-летнего футболиста с киевлянами был рассчитан до конца 2024 года.

Вивчаренко в нынешнем сезоне дебютировал за первую команду Динамо. Защитник вышел на замену в матче квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче (2:1) и отличился голевой передачей.

Всего в текущем сезоне Вивчаренко провел в составе Динамо во всех турнирах 22 матча, забил один гол и сделал две результативные передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Константин Вивчаренко

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