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Президент Колоса имеет паспорт страны-террориста

Ни дня без скандалов.
Сегодня, 21:54
Андрей Засуха / ФК Колос Ковалівка
Андрей Засуха / ФК Колос Ковалівка

Президент Колоса Андрей Засуха имеет действующий паспорт страны-агрессора, сообщает журналист Константин Андриюк.

В своем телеграм-канале Андриюк выложил сканы документа, откуда видно, что у Засуха - гражданин рф с 2008 года. Паспорт до сих пор действительный.

"Засуха Андрей Анатольевич. Владелец паспорта российской федерации. И в то же время – председатель Киевской областной ассоциации футбола. И одновременно – член исполкома УАФ. Как такое возможно, что гражданин рф руководит футболом всей Киевской области?" - задается вопросом журналист.

На официальном сайте Колоса нет ни слова о гражданстве президента, однако там указано, что закончил он Московский государственный институт международных отношений.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Колос Ковалевка

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