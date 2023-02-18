Президент Колоса имеет паспорт страны-террориста

Президент Колоса Андрей Засуха имеет действующий паспорт страны-агрессора, сообщает журналист Константин Андриюк.

В своем телеграм-канале Андриюк выложил сканы документа, откуда видно, что у Засуха - гражданин рф с 2008 года. Паспорт до сих пор действительный.

"Засуха Андрей Анатольевич. Владелец паспорта российской федерации. И в то же время – председатель Киевской областной ассоциации футбола. И одновременно – член исполкома УАФ. Как такое возможно, что гражданин рф руководит футболом всей Киевской области?" - задается вопросом журналист.

На официальном сайте Колоса нет ни слова о гражданстве президента, однако там указано, что закончил он Московский государственный институт международных отношений.