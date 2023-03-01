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Динамо потерпело неудачу в попытке подписать экс-игрока Ливерпуля

Также на прицеле у киевского клуба были еще два футболиста атакующего плана.
Сегодня, 09:48
Динамо пыталось подписать Лазара Марковича (по центру) / Getty Images
Динамо пыталось подписать Лазара Марковича (по центру) / Getty Images

Динамо во время зимнего трансферного окна могло подписать игроков Газиантепа, который после землетрясения в Турции снялся с местного чемпионата.

Киевляне пытались воспользоваться ситуацией, когда игроки турецкого клуба искали себе новые команды, где могли бы провести остаток нынешнего сезона.

Как утверждает ТаТоТаке, на прицеле у Динамо были 32-летний румынский атакующий полузащитник Александру Максим и 28-летний бывший вингер Ливерпуля Лазар Маркович. Оба игрока рассматривались в качестве возможных замен травмированному Николаю Шапаренко и ушедшему в Жирону Виктору Цыганкову.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу был не против подписания футболистов, поскольку считал, что с таким усилением еще можно будет побороться за чемпионство. Сами игроки якобы были не против перехода и могли присоединиться к киевлянам на турецком сборе.

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Турецкая федерация футбола обязалась полностью выплачивать зарплату футболистам, которые до завершения сезона будут играть за другие команды. "Бело-синим" нужно было лишь дополнительно финансово простимулировать игроков, чтобы они согласились выступать в стране, где идет война.

Тем не менее пока Динамо думало над целесообразностью подписания этих исполнителей, другие клубы сработали быстрее: Максим ушел в аренду в Бешикташ, а Маркович - в Трабзонспор.

Также киевляне присматривались к неназванному бразильскому форварду, который не давал стопроцентное согласие на переход. Предполагается, что им мог быть 26-летний Жоао Фигейредо - единственный бразилец в Газиантепе, который в итоге перебрался в Истанбул Башакшехир.

Ранее сообщалось, что легионер Динамо перешел в болгарский клуб.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Динамо Киев чемпионат Турции Газиантеп

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