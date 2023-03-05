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Ворскла - Заря 2:3 видео голов и лучших моментов матча 05.03.2023 УПЛ

Представляем вашему вниманию обзор прошедшего поединка чемпионата Украины.
Сегодня, 16:19
Ворскла - Заря / upl.ua
Ворскла - Заря / upl.ua

5 марта в рамках 16-го тура УПЛ на стадионе Ника в Александрии встречались полтавская Ворскла и луганская Заря.

После двух быстрых голов казалось, что это будет легкая победа для полтавской команды, однако у Зари были свои планы. Подопечные ван Леувена сумели собраться и оформить крутой камбек.

Вашему вниманию видео всех голов матча Ворскла - Заря в шестнадцатом туре УПЛ:

Ворскла - Заря 2:3

Голы: Сефери, 5, 16 - Бражко, 57, 90+3, Русин, 90+1

Удары: 2 - 10
Удары в створ: 1 - 4
Владение мячем: 47% - 53%

Ворскла: Исенко - Пердута, Рамирес, Чеснаков, Скляр - Павлюк, Юрченко (Яворский 74), Степанюк, Родригес Сантос, Сефери - Лопес Перейра (Хрипчук 63)

Заря: Сапутин - Бутко, Имереков, Батагов, Вантух - Мишнев (Погорилый 78), Бражко, Русин (Хахлев 90+6), Булеца, Антюх (Хлань 63) - Нагнойный (Герреро 46)

Предупреждения: Вантух,13, Сапутин,15, Имереков,20, Булеца, 27, Скляр,33, Рамирес, 64, Рамирес, 71, Исенко,86.

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