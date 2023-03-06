Шикарный гол Ременяка, который принес Львову третью победу в сезоне
Хайлайт уровня топовых лиг.
В рамках 16-го тура Украинской Премьер-лиги встречались два аутсайдера Львов и Минай.
Обе команды идут в зоне вылета, а потому борьба за очки ожидалась плотная, однако матч выдался довольно скучным.
На последнем отрезке львовянам удалось избежать гола, команда ринулась в контр-атаку, которая завершилась шикарным голом Артура Ременяка.
Нападающий первым касанием обработал непростой мяч и вторым касанием отправил круглого в сетку ворот из-за пределов штрафной.
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