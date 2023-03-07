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Украина U-17 благодаря голам динамовских игроков Зари обыграла Кипр

Наша команда возглавила свою группу.
Сегодня, 20:58
Сборная Украины U-17 / ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Сборная Украины U-17 / ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Сборная Украины U-17 7 марта сыграла свой первый матч на квалификации к Евро-2023 против одногодок из Кипра, без большого труда разобравшись с соперником 2:4.

За украинских юниоров три из четырех мячей забили воспитанники Динамо Киев, которые сейчас выступают на правах аренды за Зарю U-19. Единственным не динамовцем, который забил гол, стал Даниил Хан из Днепра-1.

Отметим, что сын бывшего президента ФФУ Григория Суркиса Вячеслав, который также играет за Зарю в аренде из Динамо, провел поединок на скамейке запасных.

Кипр (U-17) - Украина (U-17) - 2:4 (1:2)

Голы: Аврамидис (45), Цулиу (90, с пенальти) - Хан (9), Белый (22), Калин (60), Пономаренко (82).

Кипр (U-17): Пишиас (к), Пиринцис, Микелидес, Яннаку (Сократус, 44), Николау, Андреу, Аврамидис, Лукаидис (Цулиу, 67), Каттирцис (Эвангелу, 67), Пурсаитидес (Софоклеус, 67), Константину (Исаак, 88).

Украина (U-17): Бакус, Бакай, Коробов, Захарченко (Дигтярь, 88), Дикий, Ищенко (Будко, 83), Пашко, Белый (Осипенко, 88), Хан (Синчук, 83), Калин, Пономаренко (к) (Руснак, 83).

Предупреждены: Аврамидис (54), Микелидес (68) - Пашко (61), Пономаренко (71).

Следующий матч состоится 10 марта против сборной Ирландии, которая в параллельном матче разошлась миром с нашим последним соперником сборной Италии. Таким образом наша команда возглавила группу после первого тура.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины U-17

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Украина U-17 благодаря голам динамовских игроков Зари обыграла Кипр
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