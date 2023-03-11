Черноморец - Металлист 1925 1:1: обзор и результат игры 11.03.2023

В субботу, 11 марта, в рамках 17 тура УПЛ встречались Черноморец и Металлист 1925. Матч начался в 15:00 на стадионе Черноморец.

Матч начался весьма резво, хозяева открыли счет уже на 9-й минуте, Алефиренко идеально завершил атаку своей команды. А уже спустя пару минут Черноморец чуть не удвоил преимущество, но мяч попал в штангу.

Расплата за нереализованный момент пришла мгновенно. На 19-й минуте Вачиберадзе закрутил мяч в дальний угол ворот. Хозяева пытались выйти вперед, но забить так и не удалось.

А вот второй тайм прошел под диктовку харьковчан, но Металлист не сумел воспользоваться возможностями забить гол. Последние 20 минут давил уже Черноморец, но счет так и не изменился.

Статистика матча Черноморец - Металлист 1925 в 17-м туре УПЛ

Черноморец - Металлист 1925 1:1

Голы: Алефиренко, 9 - Вачиберадзе, 19

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 4 - 5

Удары в створ: 2 - 4

Атаки: 114 - 80

Черноморец: Непогодов - Васильев, Гучек, Салюк, Путря - Кузык (Политыло, 86) Брагару, Демченко - Алефиренко, Бадибанга (Штогрин, 86), Юсов (Гладкий, 83)

Металлист 1925: Мозил - Шершень, Жичиков, Курило, Безуглый - Габелок, Вачиберадзе (Островский 88), Мартынюк - Русин (Капинус 88), Бычек (Чирук 66), Дмитренко (Ременюк 73),

Предупреждения: Жичиков 57, Вачиберадзе 63, Курило 73, Ременюк 90