Днепр-1 объяснил, за что на клуб наложили запрет на трансферы

Днепр-1 выступил с заявлением, в котором прояснил ситуацию по поводу наложенного на клуб запрета на трансферы.

Днепровский клуб подтвердил трансферный бан, а связан он с задолженностью за переход бразильского вингера Фелипе Пиреса в прошлом году.

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"Решение запретить СК Днепр-1 регистрировать новых футболистов вызвано долгом перед клубом Морейренсе (Португалия) за трансфер Фелипе Пиреса. По этому поводу должны заявить следующее:

Спортивный клуб Днепр-1 не отказывается от обязательств и готов совершить платеж. Но клуб Морейренсе до сих пор не предоставил весь пакет документов, необходимых для осуществления ВЭД-платежа (в условиях военного положения порядок расчетов во внешнеэкономической сфере претерпел существенные изменения).

Отметим, что специалисты нашего клуба совместно с УЕФА, ознакомленным с ситуацией, работают над решением проблемы и находятся на пути к ее решению в ближайшее время", - говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Отметим, что Фелипе Перес перешел в Днепр-1 в феврале прошлого года, но так и не сыграл ни одного матча за команду из-за полномасштабного российского вторжения в Украину. После бразильский вингер выступал в арендах в АДО Ден Хааг, Жувентуде и Волосе.