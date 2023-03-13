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Одному из лидеров УПЛ запретят заявлять новых игроков

Украинский футбольный клуб Днепр-1 имеет финансовую задолженность.
Сегодня, 12:58
Днепр-1 / СК Днепр-1
Днепр-1 / СК Днепр-1

Спортивный клуб Днепр-1 официально получит запрет на регистрацию новых футболистов.

Как стало известно ISPORT.ua, спортивный клуб имеет задолженность в УЕФА. Долг образовался еще с прошлого года, однако трансферный бан был наложен несколько дней назад.

Стоит отметить, что запрет на заявку новых игроков распространяется на мужскую и женские команды Днепра-1.

Примечательно, что новых футболистов в мужской команде успели зарегистрировать, а в женской - нет.

В субботу, 11 марта, в рамках первого тура второй части сезона женского чемпионата Днепр-1 проиграл Кривбассу (0:4). В матче не принимали участие зимние новички женской команды Днепр-1: Татьяна Левицкая, Наталья Аилинкий, Анастасия Вакуленко, Оксана Гриценок и Екатерина Тараба. Девушки присутствовали весь поединок на трибунах.

Напомним, что мужская команда Днепр-1 минимально уступила Динамо. На ISPORT.ua доступно видео гола и обзор матча.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Днепр-1

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