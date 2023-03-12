Днепр-1 - Динамо 0:1 видео голов и лучших моментов матча 12.03.23

В воскресенье, 12 марта, в рамках 17-го тура УПЛ встречались Днепр-1 и Динамо.

События матча развивались в довольно неспешном темпе, разве что днепряне выглядели малость уверенней, и на 22-й минуте Пихаленок должен был бы открывать счет.

Однако вместо этого мячом в раздевалку отметилась киевская команда, гол на свой счет записал Буяльский. А во втором тайме Динамо сыграло более уверенно и аккуратно, не дав номинальным хозяевам ни шанса на камбек.

Хотя под самый занавес матча днепряне могли отыграться, а киевляне удвоить преимущество, но счет так и не изменился.

Вашему вниманию видеообзор матча Днепр-1 - Динамо:

Статистика матча Днепр-1 - Динамо 17-го тура чемпионата Украины

Днепр-1 - Динамо 0:1

Голы: Буяльский, 41

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 4 - 4

Удары в створ: 4 - 4

Атаки: 104 - 90

Днепр-1: Рыбак - Каплиенко (Амаш, 63), Адамюк, Сваток, Хайнер (Е.Пасич, 46) - Пеглоу, Бабенко (Танчик, 82), Бланко, Пихаленок, Гуцуляк (Пидлепенец, 19) - Довбик

Динамо: Нещерет - Вивчаренко, Попов, Дячук, Караваев - Сидорчук, Лонвейк, Бенито (Царенко, 58), Буяльский (Волошин, 88), Кабаев (Гармаш, 88) - Ванат (Рамирес, 73)

Предупреждения: Бабенко, 22, Бланко, 83 - Сидорчук, 32, Бенито, 53, Лонвейк, 70, Караваев, 86

Удаление: Буяльский, 90+7