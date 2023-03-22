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Ротань объяснил, почему Конопля отсутствует в составе сборной

Защитник Шахтера все же травмирован.
Сегодня, 15:42
Ефим Конопля / shakhtar.com
Ефим Конопля / shakhtar.com

Защитник Шахтера Ефим Конопля попал в щекотливую ситуацию, ведь в сборной говорят, что он травмирован, а игрок пролдажет выступления за клуб.

Напомним, что Конопля выпал из заявки сборной Украины, его заменил Денис Мирошниченко, однако неожиданно защитник появился в матче Шахтера против Руха.

После матча Ефим объяснил,  что он дейстивтельно травмирован, а этот матч был важен для команды, потому ему пришлось играть на уколах.

На сеодняшней пресс-конференции главный тренер сборной Руслан Ротань подтвердил травму Ефима Конопли. По его словам, он лично общался с игроком.

"Что касается Конопли, то после матча с Фейеноордом он позвонил и сказал, что у него есть проблема, что не может работать на все 100%. Мы с ним пообщались, я дал ему время посоветоваться с врачами и принять решение.

Сказал, что приму любое его решение. Он перезвонил и сказал, что хочет во время паузы восстановиться к матчам за Шахтер. Поэтому никаких проблем мы дозвали Мирошниченко", - сказал Ротань.

Напомним, что завтра сборная Украины проведет товарищеский матч против одного из клубов АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Сборная Украины Ефим Конопля

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