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Так это же было уже: игрок Шахтера играет за клуб, хотя для сборной он травмирован

Ранее Ефим Конопля был исключен из заявки сборной на матч против Англии.
Сегодня, 16:26
Ефим Конопля / shakhtar.com
Ефим Конопля / shakhtar.com

Вскоре, а именно 26 марта сборная Украины сыграет первый матч отбора на ЧЕ-2024 против Англии.

На этот матч должен был отправиться защитник Шахтера Ефим Конопля, однако несколькими днями ранее УАФ сообщила о том, что Конопля получил травму и в заявке его заменит Денис Мирошниченко.

Однако, сегодня, 19 марта, ситуация приобрела статус запутанной поскольку игрок попал в заявку "горняков" на матч против Руха. Более того, Конопля вышел на поле во втором тайме заменив Гиорги Гочолеишвили.

Примечательно, что это уже не первая подобная ситуация, ведь в прошлом году Эдуард Соболь сыграл за Брюгге в матче против Стандарда несмотря на то, что был исключен из заявки сборной на матчи Шотландии и Армении из-за травмы.

На момент написания новости в матче Шахтер - Рух продолжается второй тайм. Счет - 2:0 в пользу коллектива Игора Йовичевича.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Сборная Украины Ефим Конопля

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