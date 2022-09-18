Cтандард разгромил Брюгге с Яремчуком и Соболем

Роман провел на поле большую часть матча, а Эдуард вышел на замену несмотря на то, что ранее появлялись сообщения о его травме.

В рамках девятого тура Брюгге в гостях встретился с льежским Стандардом.

Коллектив Карла Хуфкенса разгромно проиграл хозяевам. Матч закончился со счетом 3:0.

Стоит отметить, что оба украинских легионера "черно-синих" поучаствовали в матче.

Роман Яремчук вышел в старте и был заменен на 60 минуте. Вместо него вышел испанец Жутгла.

В свою очередь, Соболь несмотря на то, что ранее сообщалось о его травме, вышел на замену на 71 минуте.

Стандард - Брюгге 3:0

Голы: Зинкернагель, 30, 64, Баликвиша, 90+2.

Брюгге: Миньоле, Майер (Соболь, 71), Силла, Мехеле, Одуа - Нильсен, Оньедика, Ванакен - Сова (Нуса, 61), Яремчук (Жутгла, 60), Сков Ольсен.