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Cтандард разгромил Брюгге с Яремчуком и Соболем

Роман провел на поле большую часть матча, а Эдуард вышел на замену несмотря на то, что ранее появлялись сообщения о его травме.
Сегодня, 21:35
Cтандард - Брюгге / Getty Images
Cтандард - Брюгге / Getty Images
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В рамках девятого тура Брюгге в гостях встретился с льежским Стандардом.

Коллектив Карла Хуфкенса разгромно проиграл хозяевам. Матч закончился со счетом 3:0.

Стоит отметить, что оба украинских легионера "черно-синих" поучаствовали в матче.

Роман Яремчук вышел в старте и был заменен на 60 минуте. Вместо него вышел испанец Жутгла.

В свою очередь, Соболь несмотря на то, что ранее сообщалось о его травме, вышел на замену на 71 минуте.

Стандард - Брюгге 3:0

Голы: Зинкернагель, 30, 64, Баликвиша, 90+2.

Брюгге: Миньоле, Майер (Соболь, 71), Силла, Мехеле, Одуа - Нильсен, Оньедика, Ванакен - Сова (Нуса, 61), Яремчук (Жутгла, 60), Сков Ольсен.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол яремчук бельгия брюгге Эдуард Соболь
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