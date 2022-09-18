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Соболь пропустит матчи сборной Украины против Шотландии и Армении из-за травмы

Защитник не поможет своей национальной команде.
Сегодня, 00:18
Эдуард Соболь / Getty Images
Эдуард Соболь / Getty Images
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Защитник Брюгге Эдуард Соболь не сможет сыграть за сборную Украины в ближайших матчах из-за травмы. Об этом сообщает Телеграм-канал УАФ.

Соболь получил повреждение приводной мышцы на тренировке в своем клубе. Лечение и восстановление будет длиться около двух недель, поэтому футболист не сможет помочь сборной в сентябрьских играх Лиги наций.

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Ранее главный тренер сборной Украины Александр Петраков перевел игрока из резервного списка в основной. Соболь в текущем сезоне сыграл 5 матчей за Брюгге.

Коме того, из-за травм игры пропустят голкипер Георгий Бущан, а также полузащитники Николай Шапаренко и Александр Зинченко.

Напомним, сборная Украины сыграет в Лиге наций с Шотландией (21 и 27 сентября) и с Арменией (24 сентября).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брюгге Сборная Украины Эдуард Соболь
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