Соболь пропустит матчи сборной Украины против Шотландии и Армении из-за травмы
Защитник Брюгге Эдуард Соболь не сможет сыграть за сборную Украины в ближайших матчах из-за травмы. Об этом сообщает Телеграм-канал УАФ.
Соболь получил повреждение приводной мышцы на тренировке в своем клубе. Лечение и восстановление будет длиться около двух недель, поэтому футболист не сможет помочь сборной в сентябрьских играх Лиги наций.
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Ранее главный тренер сборной Украины Александр Петраков перевел игрока из резервного списка в основной. Соболь в текущем сезоне сыграл 5 матчей за Брюгге.
Коме того, из-за травм игры пропустят голкипер Георгий Бущан, а также полузащитники Николай Шапаренко и Александр Зинченко.
Напомним, сборная Украины сыграет в Лиге наций с Шотландией (21 и 27 сентября) и с Арменией (24 сентября).