Шотландия - Украина: где смотреть матч Лиги наций
В среду, 21 сентября, национальная сборная Украины продолжит свои выступления в нынешнем розыгрыше Лиги наций.
В перенесенном матче первого тура группы 1 Дивизиона B украинская команды сыграет на выезде с Шотландией, с которой подопечные Александра Петракова в июне встречались в плей-офф квалификации чемпионата мира-2022.
Поединок Лиги наций Шотландия - Украина состоится в Глазго на стадионе Хэмпден Парк. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Где смотреть матч Шотландия - Украина?
На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Шотландия - Украина, которая начнется 21 сентября в 21:45 по киевскому времени.
Кроме того, в Украине этот поединок в прямом эфире покажет телеканал ICTV. Каналу разрешили прервать трансляцию телемарафона "Єдині новини" ради показа матча национальной сборной.
Другие поединки Лиги наций будут доступны для просмотра на платформе MEGOGO.
Матч первого тура Лиги наций между Шотландией и Украиной должен был состояться в начале июня этого года, но был отложен до осени, поскольку в те дни команды участвовали в плей-офф квалификации ЧМ-2022, который в свою очередь был перенесен с марта из-за полномасштабного российского вторжения в Украину.
Сборные Шотландии и Украины сыграли друг против друга 1 июня на Хэмпден Парк в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата мира, и успех в том противостоянии праздновали "сине-желтые", одолев соперника со счетом 3:1. Украинцы вышли вперед по истечении получаса игры усилиями Андрея Ярмоленко, а уже в начале второго тайма преимущество гостей удвоил Роман Яремчук. Ближе к концу встречи шотландцы смогли ответить результативным ударом Каллума Макгрегора, но в компенсированное время точку в матче поставил Артем Довбик. Дальше подопечные Александра Петракова потерпели поражение 0:1 от Уэльса в финале отбора, не сумев завоевать путевку в финальную часть мирового первенства.
К предстоящему поединку Лиги наций против Шотландии сборная Украины будет готовиться в столице Польши Варшаве в таком составе:
Вратари: Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Анатолий Трубин (Шахтер Донецк), Евгений Волынец (Колос Ковалевка).
Защитники: Александр Караваев, Александр Тимчик, Илья Забарный (все - Динамо Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко (все - Шахтер Донецк), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Тарас Качараба (Славия, Чехия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).
Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Александр Зубков (все - Шахтер Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (оба - Динамо Киев), Александр Пихаленок (СК Днепр-1 Днепр), Андрей Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЭ), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Виктор Коваленко (Специя, Италия), Даниил Игнатенко (Бордо, Франция).
Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгия), Артем Довбык (СК Днепр-1 Днепр).
Результаты Украины и Шотландии в Лиге наций
Сборные Украины и Шотландии провели в группе 1 Дивизиона B Лиги наций по три матча. Украинская национальная команда дважды сыграла с Ирландией, одержав победу 1:0 и разойдясь миром 1:1, а также разгромила 3:0 Армению. Шотландия в свою очередь праздновала успех в двух поединках с армянами (2:0 и 4:1) и потерпела поражение 0:3 от ирландцев.
На данный момент сборная Украины с семью очками возглавляет свой квартет, а Шотландия идет второй, отставая на один балл. Ирландия и Армения, которые провели по четыре матча, имеют в своем активе четыре и три пункта соответственно.
Где состоится матч Шотландия - Украина?
Матч Лиги наций между Шотландией и Украиной состоится в Глазго на стадионе Хэмпден Парк, на котором свои домашние матчи проводит шотландская национальная команда. Во время футбольных поединков арена может вместить более 50 тысяч зрителей.