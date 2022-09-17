Шотландия - Украина: где смотреть матч Лиги наций

Кто показывает матч Лиги наций-2022 Шотландия - Украина и где смотреть прямой эфир поединка в Украине? Узнай на ISPORT.

В среду, 21 сентября, национальная сборная Украины продолжит свои выступления в нынешнем розыгрыше Лиги наций.

В перенесенном матче первого тура группы 1 Дивизиона B украинская команды сыграет на выезде с Шотландией, с которой подопечные Александра Петракова в июне встречались в плей-офф квалификации чемпионата мира-2022.

Поединок Лиги наций Шотландия - Украина состоится в Глазго на стадионе Хэмпден Парк. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Шотландия - Украина?

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Шотландия - Украина, которая начнется 21 сентября в 21:45 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине этот поединок в прямом эфире покажет телеканал ICTV. Каналу разрешили прервать трансляцию телемарафона "Єдині новини" ради показа матча национальной сборной.

Другие поединки Лиги наций будут доступны для просмотра на платформе MEGOGO.

Источник: Getty Images

Матч первого тура Лиги наций между Шотландией и Украиной должен был состояться в начале июня этого года, но был отложен до осени, поскольку в те дни команды участвовали в плей-офф квалификации ЧМ-2022, который в свою очередь был перенесен с марта из-за полномасштабного российского вторжения в Украину.

Сборные Шотландии и Украины сыграли друг против друга 1 июня на Хэмпден Парк в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата мира, и успех в том противостоянии праздновали "сине-желтые", одолев соперника со счетом 3:1. Украинцы вышли вперед по истечении получаса игры усилиями Андрея Ярмоленко, а уже в начале второго тайма преимущество гостей удвоил Роман Яремчук. Ближе к концу встречи шотландцы смогли ответить результативным ударом Каллума Макгрегора, но в компенсированное время точку в матче поставил Артем Довбик. Дальше подопечные Александра Петракова потерпели поражение 0:1 от Уэльса в финале отбора, не сумев завоевать путевку в финальную часть мирового первенства.

Источник: Getty Images

К предстоящему поединку Лиги наций против Шотландии сборная Украины будет готовиться в столице Польши Варшаве в таком составе:

Вратари: Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Анатолий Трубин (Шахтер Донецк), Евгений Волынец (Колос Ковалевка).

Защитники: Александр Караваев, Александр Тимчик, Илья Забарный (все - Динамо Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко (все - Шахтер Донецк), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Тарас Качараба (Славия, Чехия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Александр Зубков (все - Шахтер Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (оба - Динамо Киев), Александр Пихаленок (СК Днепр-1 Днепр), Андрей Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЭ), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Виктор Коваленко (Специя, Италия), Даниил Игнатенко (Бордо, Франция).

Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгия), Артем Довбык (СК Днепр-1 Днепр).

Источник: Getty Images

Результаты Украины и Шотландии в Лиге наций

Сборные Украины и Шотландии провели в группе 1 Дивизиона B Лиги наций по три матча. Украинская национальная команда дважды сыграла с Ирландией, одержав победу 1:0 и разойдясь миром 1:1, а также разгромила 3:0 Армению. Шотландия в свою очередь праздновала успех в двух поединках с армянами (2:0 и 4:1) и потерпела поражение 0:3 от ирландцев.

На данный момент сборная Украины с семью очками возглавляет свой квартет, а Шотландия идет второй, отставая на один балл. Ирландия и Армения, которые провели по четыре матча, имеют в своем активе четыре и три пункта соответственно.

Источник: Getty Images

Где состоится матч Шотландия - Украина?

Матч Лиги наций между Шотландией и Украиной состоится в Глазго на стадионе Хэмпден Парк, на котором свои домашние матчи проводит шотландская национальная команда. Во время футбольных поединков арена может вместить более 50 тысяч зрителей.