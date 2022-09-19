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Шотландия — Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Команды встретятся рамках группового раунда Лиги наций. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Вчера, 13:00
Качараба и Яремчук / УАФ
Качараба и Яремчук / УАФ
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В среду 21 сентября национальная сборная Украины проведет очередной матч группового раунда Лиги наций, где ее соперником станет шотландская команда.

Поединок номинально второго тура пройдет в Глазго и станет для украинцев выездным.

На нашем сайте доступен прогноз на матч Шотландия - Украина.

Онлайн-трансляция матча Шотландия - Украина

Будет доступна в этой новости 21 сентября, начиная с 21:40 по Киеву.

Команды уже встречались ранее в этом году в рамках плей-офф отбора к чемпионату мира 2022 года. Тогда Украина в Шотландии одержала достаточно уверенную победу со счетом 3:1 и прошла финал, где не смогла одолеть Уэльс.

Узнайте также: кто покажет матч Шотландия - Украина

В рамках Лиги наций обе команды сыграли по три матча и сейчас занимают две первые строчки. Украинцы смогли переиграть Ирландию на выезде, но построили вничью поединок с ними в номинально домашнем поединке. Также команда Петракова одержала разгромную победу над Арменией и имеет семь баллов в своем активе.

В то же время у Шотландии две победы над армянами, но свой единственный поединок против ирландцев проиграли с сокрушительным счетом 0:3 и чтобы обойти Украину в таблице, "скоты" вынуждены переиграть "желто-синих".

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