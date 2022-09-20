Шотландия - Украина: прогноз на матч Лиги наций

В перенесенном матче первого тура группового этапа Лиги Наций Шотландия на Хэмпден Парк в Глазго примет сборную Украины.

Матч пройдет завтра, 21 сентября. Стартовый свисток будет дан в 21:45 по киевскому времени.

Прогноз букмекеров

Букмекеры считают, что фаворитом данного матча является коллектив Стива Кларка. На победу британской сборной коэффициент - 2.37. В свою очередь, триумф подопечных Александра Петракова оценивается в 3.25, а ничейный результат - в 3.1

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Напомним, что сборная Украины проваела уже три матча в рамках Лиги Наций. "Сине-желтые" обыграли Ирландию (1:0) и Армению (3:0), а также сыграла вничью с уже упомянутой Ирландией (1:1).

Прогноз ISPORT

Пытаться спрогнозировать результат матча между национальными сборными всегда сложнее, чем в футболе клубном, но здесь нам помогает то, что эти коллектива уже встречались не так давно.

Отталкиваясь от этого, а также беря во внимание определенные кадровые проблемы сборной Украины (в матче не сыграют Александр Зинченко, Николай Шапаренко, Георгий Бущан и Эдуард Соболь из-за травм) все же рискнем поверить в менее уверенную, чем в прошлый раз, победу нашей команды.

Прогноз ISPORT: 0:1 - коэффициент 7.0.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Шотландия - Украина которая начнется 21 сентября в 21:45 по Киеву.