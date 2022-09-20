iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шотландия - Украина: прогноз на матч Лиги наций

Подопечные Александра Петракова вновь побывают на Хэмпден Парк.
Сегодня, 14:25
Шотландия - Украина / Getty Images
Шотландия - Украина / Getty Images
0 0 0

В перенесенном матче первого тура группового этапа Лиги Наций Шотландия на Хэмпден Парк в Глазго примет сборную Украины.

Матч пройдет завтра, 21 сентября. Стартовый свисток будет дан в 21:45 по киевскому времени.

Прогноз букмекеров

Букмекеры считают, что фаворитом данного матча является коллектив Стива Кларка. На победу британской сборной коэффициент - 2.37. В свою очередь, триумф подопечных Александра Петракова оценивается в 3.25, а ничейный результат - в 3.1

Читай также: Шотландия - Украина: где смотреть матч Лиги наций

Напомним, что сборная Украины проваела уже три матча в рамках Лиги Наций. "Сине-желтые" обыграли Ирландию (1:0) и Армению (3:0), а также сыграла вничью с уже упомянутой Ирландией (1:1).

Прогноз ISPORT

Пытаться спрогнозировать результат матча между национальными сборными всегда сложнее, чем в футболе клубном, но здесь нам помогает то, что эти коллектива уже встречались не так давно.

Отталкиваясь от этого, а также беря во внимание определенные кадровые проблемы сборной Украины (в матче не сыграют Александр Зинченко, Николай Шапаренко, Георгий Бущан и Эдуард Соболь из-за травм) все же рискнем поверить в менее уверенную, чем в прошлый раз, победу нашей команды.

Прогноз ISPORT: 0:1 -  коэффициент 7.0.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Шотландия - Украина которая начнется 21 сентября в 21:45 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина шотландия Лига наций
0 0 0

Статьи по теме

Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей
Динамо пыталось подписать вингера сборной Гондураса Динамо пыталось подписать вингера сборной Гондураса
Россия отстранена от участия в Евро-2024 Россия отстранена от участия в Евро-2024
Нганну сделал заявление касаемо своего будущего в UFC Нганну сделал заявление касаемо своего будущего в UFC
Помочь журналистам

Видео

Атлетико - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Атлетико - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров

Последние новости

ММА16:30
Нганну сделал заявление касаемо своего будущего в UFC
ММА16:13
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа15:53
Депай: Я хочу большего, чем два выхода в старте за Барселону
Лига наций15:20
Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей
Европа14:59
Абрахам: Дибала так же хорош, как и в FIFA, хотя выглядит на 12 лет
Украина14:43
Динамо пыталось подписать вингера сборной Гондураса
Европа14:25
Шотландия - Украина: прогноз на матч Лиги наций
Европа14:18
Президент Баварии высказался о будущем Нагельсманна в клубе
Европа13:49
Левандовски: Не считаю, что из Барселоны путь к Золотому мячу короче, чем из Баварии
Украина13:21
Шотландия - Украина: видео онлайн-трансляция предматчевой пресс-конференции Александра Петракова
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK