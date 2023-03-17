Плюс один, минус два: Ротань внес изменения в заявку сборной Украины

Специалисту пришлось снова менять список игроков, которые могут сыграть против Англии

И.О главного тренера сборной Украины Руслан Ротань внес очередные изменения в заявку сборной Украины на матч с Англией.

Как сообщает пресс-служба УАФ, на поединок был довызван Денис Мирошниченко из Александрии.

Из-за травм выбыли из списка доступных два игрока Шахтера, а именно Ефим Конопля и Александр Зубков.

Ранее в сборную был довызван Никита Шевченко в связи с повреждением Дмитрия Ризныка и Денис Попов.

Напомним, что с заявкой на матч против Украины уже успел определиться Гарет Саутгейт.