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Плюс один, минус два: Ротань внес изменения в заявку сборной Украины

Специалисту пришлось снова менять список игроков, которые могут сыграть против Англии
Сегодня, 19:48
Руслан Ротань / УАФ
Руслан Ротань / УАФ

И.О главного тренера сборной Украины Руслан Ротань внес очередные изменения в заявку сборной Украины на матч с Англией.

Как сообщает пресс-служба УАФ, на поединок был довызван Денис Мирошниченко из Александрии.

Из-за травм выбыли из списка доступных два игрока Шахтера, а именно Ефим Конопля и Александр Зубков.

Ранее в сборную был довызван Никита Шевченко в связи с повреждением Дмитрия Ризныка и Денис Попов.

Напомним, что с заявкой на матч против Украины уже успел определиться Гарет Саутгейт.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Руслан Ротань ЧЕ-2024

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