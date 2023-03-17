Плюс один, минус два: Ротань внес изменения в заявку сборной Украины
Специалисту пришлось снова менять список игроков, которые могут сыграть против Англии
И.О главного тренера сборной Украины Руслан Ротань внес очередные изменения в заявку сборной Украины на матч с Англией.
Как сообщает пресс-служба УАФ, на поединок был довызван Денис Мирошниченко из Александрии.
Из-за травм выбыли из списка доступных два игрока Шахтера, а именно Ефим Конопля и Александр Зубков.
Ранее в сборную был довызван Никита Шевченко в связи с повреждением Дмитрия Ризныка и Денис Попов.
Напомним, что с заявкой на матч против Украины уже успел определиться Гарет Саутгейт.