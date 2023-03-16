Стала известна заявка Англии на матч против Украины

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт определился с заявкой на матчи отбора на ЧЕ-2024 против Украины и Италии.

Местный специалист выбрал в список 25 игроков, все из которых за исключением Джуда Беллингема, выступают в местном чемпионате.

Читай также: Англия - Украина: прогноз на матч квалификации чемпионата Европы 26.03.2023

Заявка сборной Англии на матчи против Украины и Италии в рамках отбора на ЧЕ-2024

Вратари: Ник Поуп (Ньюкасл, Англия), Джордан Пикфорд (Эвертон, Англия), Аарон Рамсдейл (Арсенал, Англия)

Защитники: Бен Чилвелл, Рис Джеймс (оба - Челси, Англия), Кайл Уокер, Джон Стоунз (оба - Манчестер Сити, Англия), Люк Шоу, Харри Магуайр (Манчестер Юнайтед, Англия), Киран Трипье (Ньюкасл, Англия), Эрик Дайер (Тоттенхэм, Англия), Марк Геи (Кристал Пелас, Англия)

Полузащитники: Конор Галлахер, Мейсон Маунт (оба - Челси, Англия), Джордан Хендерсон (Ливерпуль, Англия), Кэлвин Филиппс (Манчестер Сити, Англия), Деклан Райс (Вест Хэм, Англия), Джеймс Мэддисон (Лестер, Англия), Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд, Германия)

Нападающие: Фил Фоден, Джек Грилиш (оба - Манчестер Сити), Букайо Сака (Арсенал, Англия), Иван Тоуни (Брентфорд, Англия), Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед, Англия), Харри Кейн (Тоттенхэм, Англия).

Стоит отметить, что Саутгейт преподнес несколько сюрпризов, не вызвав Трента Александра-Арнольда, Рахима Стерлинга, Бена Уайта, Фикайо Томори и ряд других игроков.