Украина завтра проведет товарищеский матч
"Желто-синие" сыграют с клубом АПЛ.
Сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч с Брентфордом. Об этом сообщил на своей пресс-конференции главный тренер национальной команды Руслан Ротань.
Украинский специалист заявил, что "желто-синие" проведут спарринг против клуба АПЛ. Игра состоится в четверг, 23 марта.
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Точное время начала матча неизвестно, однако некоторые источники сообщают, что стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.
Напомним, 26 марта сборная Украины будет противостоять национальной команде Англии в рамках отбора на Евро-2024.