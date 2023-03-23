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Динамо открыло "Пункт незламності" возле стадиона им. Валерия Лобановского

Любой киевлянин и гость Киева сможет посетить его, чтобы посмотреть матч Динамо, а также получить психологическую помощь.
Сегодня, 18:50
"Пункт незламності" / ФК Динамо Киев

В четверг, 23 марта, киевское Динамо в сотрудничестве с международным благотворительным фондом STELP открыло брендовый "Пункт незламності", сообщает официальный сайт "бело-синих".

"Пункт незламності" был установлен возле одного из самых футбольных мест столицы Украины - стадиона имени Валерия Лобановского.

Источник: ФК Динамо Киев

Источник: ФК Динамо Киев

Открытие "Пункта незламності" началось с минуты молчания в честь защитников Украины, которые отдали свою жизнь в борьбе с российскими оккупантами, а также мирных жителей, которые стали жертвами геноцида со стороны страны-террориста.

На открытии присутствовали игроки академии Динамо 2010-го года рождения и два представителя U19: Андрей Маткевич и Арсений Филатов.

Источник: ФК Динамо Киев

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В динамовском "Пункті незламності" доступны свет, телевизор, спутниковый интернет, вода и напитки. При этом украинцам будет доступная психологическая и культурная помощь.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война Динамо Киев война с россией

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