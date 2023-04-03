Ингулец и Минай подозреваются в договорном матче

Матч 19-го тура УПЛ между Ингульцом и Минаем мог быть договорным, о этом сообщил журналист Сергей Болотников во время одного из эфиров на Youtube.

Напомним, что Минай вел в счете до 85-й минуты, затем гол в свои ворота забил Александр Мельник, а после гости вырвали три очка благодаря пенальти на последних минутах.

Болотников заявил, что матч мог носить договорной характер, и Минай специально отдал матч, якобы в качестве благодарности за победу в первом круге. Об этом журналисту сообщили некие инсайдеры.

При этом сам Сергей усомнился в том, что победа Ингульца была незаслуженной. Журналист считает, что в договорных матчах, обычно, не тянут до самой последней минуты, чтобы отдать победу.

Комитета этики и честной игры Украинской ассоциации футбола уже начал расследование в отношении этого инцидента, однако пока не спешатт делать какие-либо заявления.

"Мы уже работаем над этим. Мы проверим всю информацию, и после этого будем понимать, все ли было хорошо в матче, или нет.

Конечно, мы на предыдущей стадии, так что не можем делать никаких заявлений. Но, как и любую информацию, проанализируем ее внимательно", – сказал глава комитета Франческо Баранка.

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