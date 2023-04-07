У Вереса большие неприятности накануне матча с Рухом

В команде, кажется, крайне токсичная атмосфера.

В субботу, 8 апреля, Вересу предстоит матч против Руха, и перед самым матчем у команды множество проблем, пишет Спортивка.

На одной из тренировок между игроками ровенской команды случился конфликт. Между собой подрались Виталий Дахновский и Геннадий Пасич.

Сообщается, что между игроками возник серьезный спор и дело дошло до кулаков. Однако причину конфликта узнать не удалось.

Кроме этого на тренировке отсутствовал главный тренер клуба Юрий Вирт, якобы, по состоянию здоровья.

Однако СМИ предполагают, что в команде попросту разрушилась атмосфера, и завтра Верес может ждать очередное болезненное поражение.

Напомним, что в предыдущем туре ровенская команда в большинстве не смогла дожать Кривбасс.