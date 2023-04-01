Кривбасс в меньшинстве удержал победу против Вереса

В субботу, 1 апреля, в рамках 19-го тура УПЛ встречались Верес и Кривбасс. Матч начался в 14:00 по киевскому времени на стадионе Авангард в Ровно.

Первый тайм полностью прошел под диктовку хозяев, несколько раз Верес мог открывать счет, но совсем немного не везло.

А во втором тайме удача окончательно отвернулась от подопечных Вирта, Приходько хладнокровно окончил атаку Кривбасса. Но далее в течение двух минут форвард гостей Устименко получил две желтых и покинул поле.

Верес сразу же прибавил и не сумел додавить оппонента. Сначала Близниченко сравнял счет благодаря пенальти, но затем Понедельник замкнул головой кросс и выборол для своей команды три очка.

Статистика матча Верес - Кривбасс 19-го тура УПЛ

Верес - Кривбасс 1:2

Голы: Близниченко, 82 (пенальти) - Приходько, 51, Понедельник, 83

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 12 - 8

Удары в створ: 7 - 3

Атаки: 116 - 76

Верес: Когут - Пасич, Курко, Вовченко, Гагун - Клец, Кучеров (Лебеденко, 43), Дахновский (Близниченко, 65), В.Шарай (Шестаков, 77), Шарай - Гайдучик.

Кривбасс: Клищук - Якимец, Бескоровайный, Дибанго, Рябов - Банада, Приходько (Лунев, 76), Хомченовский, Микитишин (Понедельник, 70), Задерака (Стецков, 90+1) - Устименко.

Предупреждения: Дахновский, 41, Пасич, 55, В. Шарай, 62, С. Шарай, 76 - Задерака, 25, Устименко, 58, 60

Удаление: Устименко, 60