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Шахтер уверенно второй раз за неделю обыграл Львов

У гостей не было и шанса против "горняков".
Сегодня, 15:57
Шахтер - Львов / upl.ua
Шахтер - Львов / upl.ua

В воскресенье, 16 апреля, донецкий Шахтер принимал в Харькове ФК Львов. Битвы Давида с Голиафом, увы, не получилось.

"Горняки" сразу начали матч с позиции силы, Бондаренко чуть было не отправил мяч в сетку уже на 6-й минуте. Однако через минуту после скидки Ракитского Артем все же открыл счет. Тайм закончился игрой в невысоком темпе, но под полную диктовку Шахтера.

Второй тайм был точной копией первого, разве что гол пришлось ждать аж до 75-й минуты. Снова отличился Бондаренко и установил окончательный счет. У гостей практически не было шансов забить хотя бы один в ворота Трубина.

Статистика матча Шахтер - Львов 21-го тура УПЛ

Шахтер - Львов 2:0
Голы: Бондаренко, 7, 75

Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 7 - 2
Удары в створ: 2 - 1
Атаки: 82 - 54

Шахтер: Трубин - Матвиенко, Ракицкий (Топалов, 79), Бондарь, Гочолеишвили - Михайличенко (Тоиров, 87), Бондаренко, Назарина, Судаков (Очеретько, 79), Сикан (Тотовицкий, 71) - Келси (Траоре, 71)

Львов: Рыбка - Дитятьев, Габриэль, Грисьо (Симинин, 82), Кузык - Мильченко (Сасовский, 82), Алибеков, Богунов, Свржняк (Мишенко, 71), Беляев (Эсеола, 71) - Бугай

Предупреждения: Сикан, 66, Тотовицкий, 84 - Кузык, 17, Бугай, 45, Грисьо, 45+2, Алибеков, 84

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер львов

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