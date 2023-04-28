Потрясающее исполнение: Игрок Динамо забил один из самых красивых голов сезона в УПЛ

В рамках 23 тура чемпионата Украины по футболу Динамо в Ужгороде встретилось с харьковским Металлистом.

Номинальные гости ведомые в этом матче и.о главного тренера Александром Шовковским добыли уверенную победу со счётом 1:3.

Один из голов столичного клуба получился особенно прекрасным.

Александр Сирота техничным ударом издали забил один из самых красивых мячей этого сезона, открыв счет в матче.

Напомним, ранее сообщалось, что Сирота мог перейти в клуб МЛС.