Потрясающее исполнение: Игрок Динамо забил один из самых красивых голов сезона в УПЛ
Удару Александра Сироты могут позавидовать самые искусные мастера дальних ударов.
В рамках 23 тура чемпионата Украины по футболу Динамо в Ужгороде встретилось с харьковским Металлистом.
Номинальные гости ведомые в этом матче и.о главного тренера Александром Шовковским добыли уверенную победу со счётом 1:3.
Один из голов столичного клуба получился особенно прекрасным.
Александр Сирота техничным ударом издали забил один из самых красивых мячей этого сезона, открыв счет в матче.
Напомним, ранее сообщалось, что Сирота мог перейти в клуб МЛС.