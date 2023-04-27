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Защитник Динамо мог перебраться в МЛС - журналист

Александр Сирота имел шанс пополнить состав Нью-Йорк Ред Буллз.
Сегодня, 17:54
Александр Сирота / FC Dynamo Kyiv
Александр Сирота / FC Dynamo Kyiv

Центрбэк киевского Динамо Александр Сирота имел неожиданный вариант продолжения карьеры.

Как сообщил журналист Игорь Бурбас, на руководство столичного гранда с предложением на минувшей неделе вышел Нью-Йорк Ред Буллс.

Клуб из США хотел взять украинца в аренду с правом выкупа, однако, киевляне ответили отказом. Динамо не захотело отпускать игрока из-за того, что это повлекло бы кадровые проблемы в центре обороны.

В текущем сезоне Сирота провел 20 поединков во всех турнирах. На счету защитника нет ни одного результативного действия

Напомним, что в МЛС все же играет один украинец, ведь зимой Интер Майами приобрел Сергея Кривцова.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев МЛС александр сирота

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