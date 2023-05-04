Металлист 1925 в меньшинстве удержал ничью против Руха

В четверг, 4 мая, в рамках 24-го тура УПЛ встречались Металлист 1925 и Рух.

Львовянам позарез нужны очки, и в самом начале матча защитник Металлиста сделал гостям подарок и удалился после фола последней надежды. Рух взял игру под контроль, но создавать моменты не получилас вовсе, на том первый тайм и завершился.

Во втором тайме картина игры не изменилась, гости контролировали мяч, а хозяева старались контратаковать. При чем получилось это у харьковчан довольно остро. В конце матча Холод получил вторую желтую и покинул поле, оставив команды 10 на 10. В таких условиях матч и зхакончился безголевой ничьей.

Статистика матча чемпионата Украины Металлист 1925 - Рух

Металлист 1925 - Рух 0:0.



Владение мячом: 40% - 60%

Угловые: 3 - 11

Атаки: 42 - 86

Металлист 1925: Сидоренко - Безуглый, Ткачук Е., Курило, Жичиков - Габелок (Ткачук А., 89), Кравченко (Рудавский, 8), Мартынюк - Русин, Ременюк (Ногейра, 64), Чирук (Островский, 64).

Рух: Панькив - Роман, Дидык, Холод, Лях - Притула (Карабин, 70), Пидгурский, Таллес - Мысык (Квасница, 57), Соломон (Столярчук, 90+1), Климчук.

Предупреждения: Мартынюк, 33, Русин, 54, Габелок, 67 - Дидык, 25, Холод, 40, 87

Удаления: Ткачук, 6 - Холод, 87