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Павелко рассказал, где сборная Украины будет проводить домашние матчи

УАФ ведет переговоры с несколькими странами о том, чтобы их стадионы приняли игры украинской сборной.
Сегодня, 13:29
Андрей Павелко / скриншот
Андрей Павелко / скриншот

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко ответил на вопрос о том, где сборная Украины будет проводить свои домашние матчи в ближайшем будущем.

По словам Павелко, сейчас ведутся переговоры с несколькими странами и несколькими стадионами. Окончательное решение будет принято вместе с новым тренером сборной Сергеем Ребровым.

"На каждую игру нашей сборной есть определенный критерий для этих стадионов и стран, которые на наши игры становятся домашними. Сейчас мы готовимся в Словакии, в Трнаве. На следующие матчи мы ведем переговоры с разными странами. Могу немного приоткрыть вопрос: некоторые матчи мы можем провести и в Германии, и в Польше, и в Австрии".

Будем рассматривать все возможности для наших болельщиков, для нашей команды, для удобства, чтобы была поддержка на стадионах, которые в тех матчах будут для нас домашними. Очень много вопросов, в том числе вопрос безопасности. С каждой страной, с которой мы ведем переговоры, мы отрабатываем эти вопросы по нашим домашним играм".

Источник: скриншот

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"Я уверен, что наши болельщики со всего мира, Европы, будут приезжать на эти игры и поддерживать нашу команду на стадионах, чтобы передать частичку своей теплоты и энергии для того, чтобы у наших игроков была дополнительная мотивация выигрывать и играть как можно более эффективно на поле".

"Сейчас все стадионы до конца года уже отрабатываются. Чуть позднее мы объявим все стадионы, а также будем принимать решение с главным тренером, будет ли выбор между несколькими стадионами или странами, поэтому примем решение чуть позже".

Напомним, что во время пресс-конференции также стали известны условия личного контракта Сергея Реброва. 

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