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To be continued: Динамо анонсировало возвращение Ярмоленко

Все идет к тому, что в Киеве состоится воссоединение игрока и клуба.
Сегодня, 16:18
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Во вторник, 26 июля, киевское Динамо в своих социальных сетях опубликовало видео, которое недвусмысленно намекает на то, что скоро состоится возвращение одного легендарного для клуба игрока.

На обложке представленного видео можно увидеть затемненную фотографию Андрея Ярмоленко с надписью "To be continued" (продолжение следует). В самом видео представлена нарезка моментов, связанных с вингером, а в конце появляется английское слово "Soon" (скоро).

Напомним, что по завершению сезона-2022/23 стало известно, что 33-летний украинец покинет Аль-Айн в статусе свободного агента.

Вместе с ним команду покинул и главный тренер Сергей Ребров, который в итоге возглавил сборную Украины.

Под его руководством "желто-синие" провели уже три матча (Германия 3:3, Северная Македония 3:2, Мальта 1:0), а в последнем из них Ярмоленко не сумел реализовать пенальти. Но это все равно не помешало нашей сборной победить Мальту.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев чемпионат Украины Андрей Ярмоленко

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