Ярмоленко не реализовал 11-метровый в ворота Мальты
Капитан сборной засадил в перекладину.
Андрей Ярмоленко не сумел открыть счет в матче Украина - Мальта.
На 50-й минуте матча игрок мальтийской сборной сыграл рукой в собственной штрафной. Главный арбитр, после ознакомления с VAR, принял решение назначить 11-метровый.
Капитан Украины Андрей Ярмоленко подошел к мячу и сильным ударом отправил его в перекладину.
На 72-й минуте матча счет наконец открыл Виктор Цыганков, реализовав следующий пенальти.
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