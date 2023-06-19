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Ярмоленко не реализовал 11-метровый в ворота Мальты

Капитан сборной засадил в перекладину.
Сегодня, 20:39
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Андрей Ярмоленко не сумел открыть счет в матче Украина - Мальта.

На 50-й минуте матча игрок мальтийской сборной сыграл рукой в собственной штрафной. Главный арбитр, после ознакомления с VAR, принял решение назначить 11-метровый.

Капитан Украины Андрей Ярмоленко подошел к мячу и сильным ударом отправил его в перекладину.

На 72-й минуте матча счет наконец открыл Виктор Цыганков, реализовав следующий пенальти.

Онлайн-трансляция матча Украина - Мальта доступен на нашем сайте.


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