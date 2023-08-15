Срна назвал главную причину продажи Мудрика

При иных обстоятельствах вингера бы не продали.

Дарио Срна заявил, что главной причиной продажи Михаила Мудрика стала война в Украине, об этом спортдир Шахтера рассказал в интервью каналу Бомбардир.

Хорватский функционер признался, что считает продажу вингера за 100 млн евро неудачной, ведь Мудрик на самом деле стоит больше.

Срна отметил, что владелец клуба мечтает выиграть с Шахтером Лигу чемпионов, а потому если бы не война, он бы не стал продавать Михаила.

"Президент хотел выиграть Лигу чемпионов с этой командой. Это была мечта, сложно было бы выиграть, но четвертьфинал, полуфинал – я уверен, что да. С этой командой да. Нас бы ждали большие результаты", - сказал Срна.

Ранее стало известно, что Мудрик, в числе прочих, стал одной из причин, почему Челси не стал покупать Неймара.

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