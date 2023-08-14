Мудрик помешал трансферу Неймара в Челси

"Синие" отказались от кандидатуры бразильца, чтобы у Михаила было больше времени в текущем сезоне.

Стало известно, почему Неймар не перешел в английский Челси.

Как сообщает Фабрицио Романо, от бразильца отказались из-за уже ранее купленных футболистов. В том числе, из-за Михаила Мудрика, которого Неймар мог бы потенснить.

"Синие" хотели защитить тех исполнителей, в которых было инвестированы большие деньги, и дать им возможность иметь большое количество игрового времени.

Читай также: Мудрик высказался о давлении после переезда в Челси

Отметим, что во вчерашнем матче против Ливерпуля, который для Челси стал первым официальным поединком в сезоне, Мудрик остался на замене и вышел лишь в концовке поединка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!