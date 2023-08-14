iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мудрик помешал трансферу Неймара в Челси

"Синие" отказались от кандидатуры бразильца, чтобы у Михаила было больше времени в текущем сезоне.
Сегодня, 18:46
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Стало известно, почему Неймар не перешел в английский Челси.

Как сообщает Фабрицио Романо, от бразильца отказались из-за уже ранее купленных футболистов. В том числе, из-за Михаила Мудрика, которого Неймар мог бы потенснить.

"Синие" хотели защитить тех исполнителей, в которых было инвестированы большие деньги, и дать им возможность иметь большое количество игрового времени.

Читай также: Мудрик высказался о давлении после переезда в Челси

Отметим, что во вчерашнем матче против Ливерпуля, который для Челси стал первым официальным поединком в сезоне, Мудрик остался на замене и вышел лишь в концовке поединка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар Михаил Мудрик

Статьи по теме

Санта-Барбара в ПСЖ: Неймар подтвердил попытку Мбаппе убрать его из состава Санта-Барбара в ПСЖ: Неймар подтвердил попытку Мбаппе убрать его из состава
Неймар присоединится к Аль-Хилялю - Фабрицио Романо Неймар присоединится к Аль-Хилялю - Фабрицио Романо
Мудрик высказался о давлении после переезда в Челси Мудрик высказался о давлении после переезда в Челси
Мудрик рассказал, чем Англия отличается от Украины Мудрик рассказал, чем Англия отличается от Украины
Помочь журналистам

Видео

Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута
Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина21:12
Лучший тренер тура УПЛ: невероятная форма Руха принесла награду Пономареву
Олимпийские виды20:58
Украина может не выступить на Олимпиаде из-за россии и белоруси
Футбол20:55
Челси побил трансферный рекорд АПЛ, подписав лидера Брайтона
Украина20:47
Лучший игрок тура УПЛ: Бандура забрал победу в номинации
20:40
Дебютант Лиги чемпионов подпишет игрока сборной Германии
Европа20:25
Рома близка к подписанию сразу двух футболистов ПСЖ
Футбол20:18
Новичок Арсенала может вылететь на долгий срок
Украина19:51
Бомбардиры УПЛ: Траоре врывается в гонку
Футбол19:43
Бельгийский талант перейдет в Челси
Украина19:39
УПЛ: турнирная таблица сезона-2023/24
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK