Мудрик высказался о давлении после переезда в Челси

Михаил Мудрик поделился своими мыслями о давлении, которое начало на него оказываться после перехода в стан Челси.

По словам футболиста, простые обыватели не осознают, то с какими проблемами сталкиваются профессиональные спортсмены.

"Я хочу сказать, что люди часто не понимают, с каким давлением сталкиваются профессиональные спортсмены. А чем интереснее и популярнее вид спорта, тем больше давления, потому что больше людей смотрят, знают о нем и в курсе последних новостей.

Много-много обычных людей просто не понимают. Они думают, что играть в футбол - это просто вышел на поле и бегаешь 90 минут. Они не видят очень много подоплеки.

И вообще, я молчу о каких-то твоих индивидуальных проблемах, с которыми ты можешь сталкиваться просто в своей жизни. Но это уже другое дело, я не хочу сейчас жаловаться на какие-то проблемы, еще что-то. Просто хочу сказать, что людям лучше судить кого-то или что-то, чем ставить себя на чье-то место", - сказал он.

Также украинец вспомнил о расистском скандале, в который он попал в начале своего пути в Англии и высказался о хейте со стороны фанатов Арсенала.

"С тем давлением, с которым и столкнулся здесь... Я даже не знаю, с чем это можно сравнить, потому что каждый твой шаг отслеживается, каждый твой вздох. Можешь просто не в том направлении посмотреть - уже кто-то сделает об этом видео или что-то расскажет и будет на твоем имени делать себе рекламу. Мол, посмотрите, что он делает.

Даже просто все началось с того, что когда я только приехал, нашли мои видео. Первое видео было, где мне 15 лет, другое - два года назад, в котором мы пели песню. Из меня сделали расиста... Я приезжаю в другую страну, все тяжело и просто начинается с того, что находят какое-то видео.

До этого всем все было нормально, а вот когда я перешел, Челси это стало ненормальным. И таких примеров очень много. Знаешь, это все собирается. В то время, как у команды у команды плохие результаты и оно все одно на одно...

Было очень сложно от этого всего отделяться, потому что каждый день что-то новое: то ты не так в футбол играешь, то ты расист, то находит какие-то видео с тиктоков и говорят: "Как этот чудной может стоить сто миллионов?".

На хейт никому не жаловался, ничего не рассказывал, но люди считают, что писать "Я хочу, чтобы ты умер", "Не попадайся мне на глаза", это нормально. Очень много вещей.

Ты вообще впервые приезжаешь на такой стадион как Эмирейтс. Там очень много болельщиков, несколько десятков тысяч, они тебя освистывают. Что я сделал? Был в их клубе и перешел в Челси? Что я сделал этим болельщикам? Просто освистывают", - заявил вингер Челси.

Отметим, что ранее Мудрик рассказал, чем Англия отличается от Украины.

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