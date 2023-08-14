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Мудрик рассказал, чем Англия отличается от Украины

Михаил считает, что в Лондоне люди более приветливы
Сегодня, 15:14
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Вингер лондонского Челси Михаил Мудрик рассказал, что его больше всего впечатлило в Англии.

По словам футболиста, местные жителии более приветливы, чем украинцы.

"Наверное, культура. Все же больше отличается от Украины. Здесь свои какие-то есть приметы, правила. Со временем ты ко всему этому привыкаешь.

У них нормально всегда здороваться и спрашивать как дела, как чувствуешь себя. Я не знаю искренне это или нет, но англичане всегда приветливы. От людей больше позитива", - сказал Мудрик в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Напомним, ранее Мудрик и Трубин пообщались цитатами из известного украинского стиха.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина англия Михаил Мудрик

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