Соцсети помнят все: Мудрик извинился за расизм после наплыва критики

Лондонский Челси приобрел нападающего сборной Украины Михаила Мудрика в зимнее трансферное окно.

22-летний игрок успел провести лишь один матч в составе "синих", однако уже попал в расистский скандал.

Как сообщает The Sun, украинского футболиста жестко раскритиковали за видео, которое он снял летом прошлого года.

Читай также: Синяя армия: Мудрик получил двойной прирост подписчиков в соцсетях после трансфера в Челси

Мудрик летом 2022 года опубликовал видео, в котором поет песню исполнителя Lil Baby "Freestyle". В музыкальном треке автор песни использовал 16 раз слово "ниггер". Фанаты английского футбола посчитали, что так Михаил проявил расизм.

Отметим, что по информации источника, Мудрик извинился за данный видеоролик.

"Михаил глубоко сожалеет о любом оскорблении, вызванном видео, размещенным на его аккаунте. Хотя его намерением было исключительно процитировать текст", - приводит слова представителя украинца The Sun.

Напомним, Мудрик перебрался в Челси за 70 миллионов евро. Сумма может вырасти до 100 миллионов евро с учетом бонусов. Стороны заключили контракт на восемь с половиной лет.

Ранее сообщалось, что жена Дани Алвеса удалила совместные фото после обвинения футболиста в изнасиловании.