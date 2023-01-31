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Соцсети помнят все: Мудрик извинился за расизм после наплыва критики

Английские фанаты отыскали архивное видео украинца.
Сегодня, 11:47
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Лондонский Челси приобрел нападающего сборной Украины Михаила Мудрика в зимнее трансферное окно.

22-летний игрок успел провести лишь один матч в составе "синих", однако уже попал в расистский скандал.

Как сообщает The Sun, украинского футболиста жестко раскритиковали за видео, которое он снял летом прошлого года. 

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Мудрик летом 2022 года опубликовал видео, в котором поет песню исполнителя Lil Baby "Freestyle". В музыкальном треке автор песни использовал 16 раз слово "ниггер". Фанаты английского футбола посчитали, что так Михаил проявил расизм.

Отметим, что по информации источника, Мудрик извинился за данный видеоролик.

"Михаил глубоко сожалеет о любом оскорблении, вызванном видео, размещенным на его аккаунте. Хотя его намерением было исключительно процитировать текст", - приводит слова представителя украинца The Sun.

Напомним, Мудрик перебрался в Челси за 70 миллионов евро. Сумма может вырасти до 100 миллионов евро с учетом бонусов. Стороны заключили контракт на восемь с половиной лет.

Ранее сообщалось, что жена Дани Алвеса удалила совместные фото после обвинения футболиста в изнасиловании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик

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