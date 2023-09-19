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Суркис: Очень тяжело далось решение отпустить Сидорчука

Президент столичного клуба рассказал о причинах продажи полузащитника за границу.
Сегодня, 00:23
Игорь Суркис / ФК Динамо Киев
Игорь Суркис / ФК Динамо Киев

Двумя неделями ранее киевское Динамо объявило об уходе многолетнего лидера и капитана Сергея Сидорчука.

Хавбек был продан бельгийскому Вестерло и, по словам президента "бело-синих" Игоря Суркиса, данное решение очень тяжело было принять.

"Это было очень тяжелое решение, я общался с Мирчей Луческу, и с Андреем Ярмоленко – Сергей заслуживает того, чтобы мы его отпустили, потому что этот парень очень многое отдал Динамо", - цитирует президента официальный сайт клуба.

"Вопрос в деньгах не стоял. У него четверо маленьких детей. Хочу, чтобы у него все получилось. У него есть возможность вернуться в Динамо, ведь он верен нашему клубу. Если он мне позвонит по этому поводу, мы будем разговаривать на эту тему" .

Напомним, что в рамках седьмого тура Украинской Премьер-лиги Динамо обыграло Ворсклу со счетом 2:0.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Игорь Суркис Сергей Сидорчук

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