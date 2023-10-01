Кривбасс устроил необычную акцию в поддержку ВСУ перед матчем с Рухом
Сегодня, 1 октября, в рамках девятого тура чемпионата Украины Кривбасс принимает Рух.
Криворожский клуб решил провести очень необычную акцию в поддержку ВСУ прямо перед матчем.
После обязательной минуты молчания на поле вышел, чтобы сделать первый символический удар, сотрудник Кривбасса и боец 129-й Отдельной бригады территориальной обороны Ярослав Лохвищук.
Именно он, управляя дроном, доставил мяч на футбольное поле. Эта акция клуба призвана напомнить о сборе, который объявил ранее клуб.
Кривбасс открывает масштабный сбор, цель которого собрать миллион гривен. Все полученные средства будут направлены на приобретение 50 FPV-дронов для подразделения "Регбисты" роты ударных беспилотных разведывательных авиационных комплексов 129-й Отдельной бригады территориальной обороны, в составе которой Украину защищают работники и ультрас Кривбасса.
Присоединится к сбору можно по ссылке ниже:
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