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Кривбасс устроил необычную акцию в поддержку ВСУ перед матчем с Рухом

Так в Украине матчи еще не начинались.
Сегодня, 15:52
Кривбасс / fckryvbas.com
Кривбасс / fckryvbas.com

Сегодня, 1 октября, в рамках девятого тура чемпионата Украины Кривбасс принимает Рух.

Криворожский клуб решил провести очень необычную акцию в поддержку ВСУ прямо перед матчем.

После обязательной минуты молчания на поле вышел, чтобы сделать первый символический удар, сотрудник Кривбасса и боец 129-й Отдельной бригады территориальной обороны Ярослав Лохвищук.

Именно он, управляя дроном, доставил мяч на футбольное поле. Эта акция клуба призвана напомнить о сборе, который объявил ранее клуб.

Кривбасс открывает масштабный сбор, цель которого собрать миллион гривен. Все полученные средства будут направлены на приобретение 50 FPV-дронов для подразделения "Регбисты" роты ударных беспилотных разведывательных авиационных комплексов 129-й Отдельной бригады территориальной обороны, в составе которой Украину защищают работники и ультрас Кривбасса. 

Присоединится к сбору можно по ссылке ниже:

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